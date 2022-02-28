ЕС запретил листинг ценных бумаг госкомпаний РФ на европейских биржах — Finance.ua

ЕС запретил листинг ценных бумаг госкомпаний РФ на европейских биржах

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ЕС запретил листинг ценных бумаг госкомпаний РФ на европейских биржах

Европейский Союз в рамках второго пакета санкций для России запретил листинг ценных бумаг российских госкомпаний на своих биржах.

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно документу, запрещен листинг и оказание услуг на торговых площадках Евросоюза для ценных бумаг, выпущенных госкомпаниями из РФ.

Евросоюз также расширил ограничения на привлечение долга в евро. В свою очередь европейским депозитариям запрещено оказывать любые услуги с бумагами, выпущенными после 12 апреля, физическим и юридическим лицам из РФ.

Помимо того, Евросоюз расширил список компаний и банков, которые не смогут привлекать в ЕС средства за счет размещения новых долговых обязательств и акций. В частности, под ограничения подпали Альфа-банк, РЖД и «Совкомфлот».

Также ЕС запретил прямо или косвенно покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги или участвовать в подготовке выпусков ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных этими эмитентами после 12 апреля.

Ранее Европейский Союз в рамках первого пакета ввел санкции против 351 депутата Государственной думы России, а также в отношении 27 физических и юридических лиц.

Напомним, в соответствии с договоренностями членов G7 Европейский Союз принял решение по отключению части российских банков от SWIFT и запретил сделки, которые связаны с управлением резервами и активами Центрального банка РФ.

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