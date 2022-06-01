ЕС запретит страхование судов, перевозящих российскую нефть — Finance.ua

ЕС запретит страхование судов, перевозящих российскую нефть

Сегодня 11:14 — Энергетика

Евросоюз в рамках шестого пакета санкций против россии планирует запретить страхование танкеров, перевозящих российскую нефть.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и дипломатов ЕС.

Запрет страхования, который начнет действовать через шесть месяцев, очень серьезный удар, говорят трейдеры и судовладельцы. Немногие компании готовы транспортировать нефть на незастрахованных танкерах.

Как пишет WSJ, судовладельцы и трейдеры используют два основных вида страхования, чтобы защититься от потенциальных потерь из-за разлива нефти и других опасностей.

Одним из видов является страхование корпуса и оборудования от физического повреждения судов. Это страхование обычно покупают на рынке Ллойда в Лондоне (международный страховой рынок, члены которого действуют как синдикаты для страхования и распределения рисков разных предприятий, организаций и частных лиц, — УНИАН).

Другой вид страхования — защита и возмещение, охватывающее ответственность третьих лиц. Международная группа P&I с клубами-членами в Норвегии, Великобритании, ЕС и других странах предоставляет такой вид страхования примерно для 95% мирового танкерного флота. Официальные лица группы заявили, что прекратят страхование судов с российской нефтью, если ЕС запретит это.

Отмечается, что запрет на страхование усложнит для россии продажу нефти в Азию, и повышает вероятность того, что цены на нефть останутся высокими или возрастут.

Российские чиновники уже прогнозировали, что добыча нефти в этом году может сократиться на 17% из-за санкций Запада. Аналитики говорят, что значительная часть месторождений нефти, которые россия сейчас закрывает, будет окончательно утрачена.

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