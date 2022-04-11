ЕС запретил поставку в рф оборудования для энергетики — Finance.ua

ЕС запретил поставку в рф оборудования для энергетики

Сегодня 14:33 — Энергетика

Евросоюз в рамках пятого пакета санкций ввел запрет на поставку оборудования для переработки нефти и сжижения газа (СПГ).

Об этом идет речь в документе на сайте ЕС.

Отныне запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, товары и технологии, подходящие для использования в переработке нефти и сжижении природного газа (согласно указанному перечню), независимо от того, происходят они из ЕС или нет, любому лицу или компании в россии или для использования в россии.

В список оборудования для СПГ попали технологические установки для охлаждения газа в СПГ-процессе, технологические установки для разделения и фракционирования углеводородов в процессе СПГ, технологические установки для сжижения природного газа, холодильные камеры в СПГ-процессе, криогенные теплообменники в процессе СПГ, криогенные СПГ.

В перечень подсанкционного оборудования для нефтепереработки попали: установки алкилирования и изомеризации, установки производства ароматических углеводородов, атмосферно-вакуумные установки перегонки нефти, установки каталитического риформинга/крекинга, коксировщики замедленного коксования, установки флексикокинга, реакторы гидрокрекинга, реакторы гидрокрекинга установки гидроочистки, установки изомеризации нефти, блоки полимеризации, установки сольвентной деасфальтизации, установки по производству серы, установки сернокислотного алкилирования и регенерации серной кислоты, установки термического крекинга, установки трансалкилирования, гидрокреки топливных газов НПЗ и очистки, установки очистки серы, установки очистки хвостовых газов)

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