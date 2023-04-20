ЕС выделит более 47 млрд долларов на увеличение производства полупроводников — Finance.ua

ЕС выделит более 47 млрд долларов на увеличение производства полупроводников 20.04.2023, 01:15 — Технологии&Авто

ЕС выделит более 47 млрд долларов на увеличение производства полупроводников

Европейский союз согласовал окончательную версию законопроекта на сумму 47,2 млрд долларов, чтобы увеличить производство полупроводников в блоке.

Об этом заявил европейский комиссар по внутренней торговле и услугам Тьерри Бретон, передает Bloomberg.

Это снизит склонность ЕС к сбоям в цепочке поставок на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем.

Администрация США Джо Байдена настаивает на введении дополнительных ограничений на продажу передового оборудования для производства микросхем в Китай.

«Европейское видение удвоить нашу долю на мировом рынке к 2030 году до 20% и производить самые сложные и энергоэффективные полупроводники в Европе», — сказал Бретон.

Одной из самых спорных частей переговоров был бюджет после того, как страны ЕС сократили 400 миллионов евро от первоначального плана Европейской комиссии. Он предусматривал перераспределение денег из бюджета ЕС на исследования в области полупроводников.

Bloomberg пишет, что восполнить дефицит удалось за счет средств, в основном не входящих в исследовательский бюджет.

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