ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам — глава Еврокомиссии

Сегодня 11:16 — Мир

ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам — глава Еврокомиссии

В Еврокомиссии сообщили о выделении первого транша гуманитарной помощи украинским беженцам в размере 500 млн евро. Также украинцам будет предоставлена и другая помощь.

Об этом на брифинге заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщила глава Еврокомиссии, количество беженцев из Украины уже превышает 1,2 млн человек, и эта цифра может увеличиться.

«Количество беженцев из Украины уже превышает 1,2 млн человек, и, похоже, оно может увеличиться в разы в ближайшие дни и недели», — сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что ЕС выделяет первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам.

«Также ЕС выделяет первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам в размере 500 млн евро, они получат право на проживание в ЕС в течение минимум года, в частности, право на доступ к рынку труда, медицине, образованию и так далее», — рассказала Урсула фон дер Ляйен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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