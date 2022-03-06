ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам — глава Еврокомиссии — Finance.ua
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ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам — глава Еврокомиссии

Сегодня 11:16Мир
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ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам — глава ЕврокомиссииЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам — глава Еврокомиссии
В Еврокомиссии сообщили о выделении первого транша гуманитарной помощи украинским беженцам в размере 500 млн евро. Также украинцам будет предоставлена и другая помощь.
Об этом на брифинге заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Как сообщила глава Еврокомиссии, количество беженцев из Украины уже превышает 1,2 млн человек, и эта цифра может увеличиться.
«Количество беженцев из Украины уже превышает 1,2 млн человек, и, похоже, оно может увеличиться в разы в ближайшие дни и недели», — сообщила Урсула фон дер Ляйен.
Она добавила, что ЕС выделяет первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам.
«Также ЕС выделяет первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам в размере 500 млн евро, они получат право на проживание в ЕС в течение минимум года, в частности, право на доступ к рынку труда, медицине, образованию и так далее», — рассказала Урсула фон дер Ляйен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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