ЕС вводит санкции против Беларуси: останавливает импорт горючего и не будет продавать технологии — Finance.ua
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ЕС вводит санкции против Беларуси: останавливает импорт горючего и не будет продавать технологии

Сегодня 20:01Мир
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ЕС вводит санкции против Беларуси: останавливает импорт горючего и не будет продавать технологииЕС вводит санкции против Беларуси: останавливает импорт горючего и не будет продавать технологии
Евросоюз вводит санкции против Лукашенко и вводит торговые ограничения на минеральные топлива, железо и технологии.
Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявления в ходе пресс-конференции.
Фон дер Ляен заявила, что режим Лукашенко является «соучастником безжалостного нападения на Украину», поэтому вводят санкции против Беларуси.
Ограничения будут сосредоточены на наиболее важных секторах экономики.
«Это остановит их экспорт продукции от минерального горючего до табака, дерева, цемента, железа, стали», — заявила президент ЕК.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Економічна Правда
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