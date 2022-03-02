ЕС ввел санкции против RT и Sputnik — Finance.ua

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ЕС ввел санкции против RT и Sputnik

Сегодня 16:10Фондовый рынок
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ЕС ввел санкции против RT и SputnikЕС ввел санкции против RT и Sputnik
Евросоюз по решению Совета ЕС срочно приостановит вещание пропагандистских телеканалов Sputnik и RT/Russia Today на территории ЕС до прекращения агрессии России против Украины.
Такая информация обнародована сегодня на сайте Совета.
Отмечается, что запрет этих каналов будет продолжаться до тех пор, пока Россия и ассоциированные с ней медиакомпании не «прекратят распространение дезинформации и манипуляцию информацией, направленной против ЕС и стран-членов».
Систематическое манипулирование информацией и дезинформация со стороны Кремля используется как оперативный инструмент в его наступлении на Украину. Это также существенная и прямая угроза общественному порядку и безопасности ЕС. Сейчас мы делаем важный шаг против манипуляционных операций Путина", — сказал Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель.
Он также напомнил, что ЕС ранее наложил санкции на руководство RT.
В заявлении отмечается, что Россия проводит систематическую международную кампанию по дезинформации и извращению фактов с целью дестабилизации ситуации в соседних странах, ЕС в целом или в отдельных странах-членах.
Это решение Совета ЕС дополняет пакет мер, анонсированных 27 февраля, включающий предоставление оборудования ВСУ через механизм ЕС European Peace Facility, закрытие воздушного пространства и аэропортов ЕС для российских перевозчиков, запрет транзакций с Центральным банком России и отключение отдельных банков от SWIFT.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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