ЕС ввел санкции против RT и Sputnik — Finance.ua

ЕС ввел санкции против RT и Sputnik

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ЕС ввел санкции против RT и Sputnik

Евросоюз по решению Совета ЕС срочно приостановит вещание пропагандистских телеканалов Sputnik и RT/Russia Today на территории ЕС до прекращения агрессии России против Украины.

Такая информация обнародована сегодня на сайте Совета.

Отмечается, что запрет этих каналов будет продолжаться до тех пор, пока Россия и ассоциированные с ней медиакомпании не «прекратят распространение дезинформации и манипуляцию информацией, направленной против ЕС и стран-членов».

Систематическое манипулирование информацией и дезинформация со стороны Кремля используется как оперативный инструмент в его наступлении на Украину. Это также существенная и прямая угроза общественному порядку и безопасности ЕС. Сейчас мы делаем важный шаг против манипуляционных операций Путина", — сказал Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель.

Он также напомнил, что ЕС ранее наложил санкции на руководство RT.

В заявлении отмечается, что Россия проводит систематическую международную кампанию по дезинформации и извращению фактов с целью дестабилизации ситуации в соседних странах, ЕС в целом или в отдельных странах-членах.

Это решение Совета ЕС дополняет пакет мер, анонсированных 27 февраля, включающий предоставление оборудования ВСУ через механизм ЕС European Peace Facility, закрытие воздушного пространства и аэропортов ЕС для российских перевозчиков, запрет транзакций с Центральным банком России и отключение отдельных банков от SWIFT.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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