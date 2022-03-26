ЕС введет новые правила для ограничения влияния техногигантов — Finance.ua

ЕС введет новые правила для ограничения влияния техногигантов

ЕС введет новые правила для ограничения влияния техногигантов, www.radiosvoboda.org

Европейский союз согласовал предварительное соглашение, направленное на усиление контроля над крупнейшими IT-компаниями, в частности Google и Apple.

Об этом пишет Associated Press

Переговорщики от Европейского парламента и Европейского совета достигли соглашения по новой инициативе, получившей название Digital Markets Act, через несколько месяцев обсуждений.

Теперь предварительное соглашение должны одобрить эти два института ЕС.

Новые правила лишат IT компании возможности предоставлять своим продуктам и услугам более высокий рейтинг по сравнению с другими производителями и повторно использовать данные, полученные с разных устройств.

Более жесткие ограничения также касаются таргетированной рекламы в мессенджерах и социальных сетях.

В рамках Digital Markets Act компаниями, на которые будут распространяться новые правила, считаются фирмы с годовой выручкой в Европе на уровне не менее 7,5 млрд евро за прошедшие три года. Их рыночная стоимость оценивается не менее чем в 75 млрд евро, они предоставляют услуги как минимум в трех странах ЕС, а количество их пользователей составляет 45 млн, а также 10 тыс. бизнес-клиентов, зарегистрированных в Евросоюзе.

За нарушение правил будет предусмотрен масштабный штраф: до 10% годовой прибыли компании. Штраф за повторное нарушение будет составлять до 20% от глобального дохода, что может составить несколько миллиардов долларов.

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