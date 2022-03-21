ЕС увеличит военно-финансовую помощь Украине до €1 миллиарда — Finance.ua

ЕС увеличит военно-финансовую помощь Украине до €1 миллиарда

Сегодня 21:34 — Казна и Политика

ЕС увеличит военно-финансовую помощь Украине до €1 миллиарда

Европейский Союз увеличит в два раза военно-финансовую поддержку и доведет ее до 1 млрд евро.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в понедельник перед заседанием совета министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе.

«Сегодня мы принимаем политическое решение о дальнейшей военно-финансовой поддержке со стороны ЕС для Украины: мы увеличиваем средства на закупку техники и вооружений до 1 миллиарда евро», — заявила Бербок. Тем самым ЕС хочет четко подчеркнуть, что стоит на стороне Украины, сказала она.

Кроме того, по данным Бербок, будут приняты меры с целью «закрыть все лазейки для обхода санкций», чтобы четко дать понять некоторым странам, что возможностей для обхода ограничений не будет. «Все, кто получает выгоду от этой войны, от этого режима, они и члены их семей будут соответственно подвергнуты санкциям», — предупредила Бербок.

По ее словам, действия России в Украине все более жестокие, вполне осознанные бомбардировки гражданской инфраструктуры «разрывают сердце». Степень вины российских захватчиков будут решать суды, но для самой Бербок «совершенно понятно, что речь идет о военных преступлениях».

В такой ситуации тем более важно то, чтобы мировое сообщество, верящее в международный порядок, базирующееся на правилах, изолировало этот режим, подчеркнула министр.

Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что возможности Бундесвера по предоставлению Украине вооружений исчерпаны, но есть возможность заказа украинской стороной оружия непосредственно у немецких производителей.

В Берлине отказались от обнародования деталей поставки оружия из соображений безопасности.

Как сообщалось, первый транш помощи в 500 миллионов евро для нужд ВСУ Евросоюз выделил в конце февраля. Впервые в истории ЕС был задействован европейский механизм по поддержанию мира — European Peace Facility.

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