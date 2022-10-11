ЕС планирует ежемесячную помощь Украине в размере 1,5 млрд евро в 2023 году — СМИ Сегодня 11:32 — Казна и Политика

ЕС планирует ежемесячную помощь Украине в размере 1,5 млрд евро в 2023 году — СМИ

Европейская комиссия работает над тем, чтобы предоставлять Украине около 1,5 млрд евро бюджетной поддержки ежемесячно в 2023 году.

Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с обсуждением.

Комиссия обсуждает с министерствами финансов стран ЕС, как можно было бы оказать поддержку. Чиновники добавили, что общая сумма, а также доля грантов или ссуд все еще обсуждаются.

Предложения могут поступить уже на следующей неделе или накануне конференции по восстановлению Украины в Берлине 25 октября, организованной председательствующей в G7 Германией и Еврокомиссией.

«Предоставление краткосрочной помощи в виде макрофинансовой помощи Украине до сих пор осуществлялось на разовой основе», — заявил в понедельник на конференции в Брюсселе еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.

«Учитывая постоянную потребность в помощи, можно было бы рассмотреть более структурированное решение для более высокой степени предсказуемости, и я усердно работаю со странами ЕС над решением, которое позволит нам иметь более структурированную, предсказуемую и автоматизированную поддержку по крайней мере в следующем году», — добавил Хан.

По оценкам Киева, дефицит бюджета в следующем году составит около 3,5 млрд долларов в месяц, и США обязались покрывать 1,5 млрд долларов в месяц, прося союзников сделать то же самое.

Справка Finance.ua:

7 октября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение Украине еще 2 миллиардов евро в рамках согласованной еще в июне макрофинансовой помощи;

20 сентября Европейский Союз принял финальное решение о скором выделении Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в условиях войны;

речь идет о второй части из пакета макрофинансовой помощи ЕС для Украины в объеме 9 млрд евро, который Еврокомиссия анонсировала в апреле и согласовал Евросовет на июньском саммите. Первый миллиард из этой суммы Украина получила двумя траншами 1-2 августа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.