ЕС планирует до сентября выделить Украине 8 млрд евро помощи — Finance.ua
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ЕС планирует до сентября выделить Украине 8 млрд евро помощи

Казна и Политика
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ЕС планирует до сентября выделить Украине 8 млрд евро помощи
ЕС планирует до сентября выделить Украине 8 млрд евро помощи
Евросоюз намерен до сентября согласовать новый пакет финансовой помощи для Украины. Он составит около 8 млрд евро.
Об этом сообщает Reuters.
Источники в правительстве Германии отмечают, что часть пакета будет состоять из грантов, которые не нужно возвращать. Другая часть — это кредиты.
Стоит отметить, что в мае представители «Большой семерки» договорились выделить Украине 9,5 млрд долларов, большую часть из которых обещали предоставить США.
Германия внесла в этот пакет 1 млрд евро. При этом собеседники в немецком правительстве уверяют, что страна присоединится и к сентябрьскому пакету, но другие государства ЕС пока воздерживаются. Речь идет об Италии и Франции.
Напомним, что недавно Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и попросил помочь с макрофином на 9 млрд евро.

Справка Finance.ua:

  • 2 августа Европейский союз предоставил Украине в полном объеме первый транш в размере 1 миллиарда евро новой экстренной макрофинансовой помощи;
  • эта помощь в 1 млрд евро — часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд;
  • Совет Евросоюза 12 июля поддержал выделение 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины на поддержку экономики в условиях войны;
  • эта сумма является первым траншем исключительного пакета макрофинансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро;
  • страны ЕС подготовили такой резервный вариант после того, как Еврокомиссия не смогла получить согласие Германии на пакет, предусматривающий 8,8 миллиарда евро займов.
По материалам:
РБК-Україна
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