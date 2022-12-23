ЕС окончательно утвердил потолок цен на газ — Finance.ua

ЕС окончательно утвердил потолок цен на газ Сегодня 11:15 — Энергетика

ЕС окончательно утвердил потолок цен на газ

Евросоюз утвердил потолок цен на газ на уровне 180 евро/МВт-час.

Об этом сообщили в Совете ЕС 22 декабря.

«Совет ЕС официально принимает временный механизм для ограничения завышенных цен на газ», — говорится в сообщении.

Официально принятый Советом ЕС регламент, как сообщается, устанавливает механизм коррекции рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен. Регламент направлен на ограничение случаев завышения цен на газ в ЕС, не отражающих цены на мировом рынке, обеспечивая при этом безопасность энергоснабжения и стабильность финансовых рынков.

Механизм коррекции рынка будет автоматически активирован, если произойдет следующее:

цена на месяц вперед на нидерландском газовом хабе TTF превышает 180 евро/МВ-тч в течение трех рабочих дней;

цена на TTF в месяц вперед на 35 евро выше, чем цена на СПГ на мировых рынках за те же три рабочих дня.

Министры энергетики ЕС достигли политического соглашения по регламенту Совета ЕС 19 декабря 2022 года.

Регламент был принят 22 декабря в письменной форме. Теперь он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу 1 февраля 2023 года. Механизм будет применяться с 15 февраля 2023 года. Регламент будет действовать в течение одного года.

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УНН По материалам:

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