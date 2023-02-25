ЕС одобрил десятый пакет санкций против россии — Finance.ua

ЕС одобрил десятый пакет санкций против россии
Страны Европейского Союза согласовали десятый пакет санкций против россии. Это произошло ровно через год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Об этом сообщило шведское председательство в Совете ЕС.
Санкции предусматривают, среди прочего, более жесткие ограничения на экспорт в россию продукции двойного назначения и технологий, целевые ограничительные меры против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или поставляют беспилотники, используемые россией в войне, а также меры противодействия российской дезинформации.
«Совместными усилиями государства-члены ЕС ввели самые мощные и широкие санкции за всю историю, чтобы помочь Украине победить в войне. ЕС остается единым целым с Украиной и украинским народом. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнули в шведском председательстве в ЕС.
Известно, что одобрение санкционного пакета постоянно откладывалось из-за позиции Польши, которая требовала ужесточения санкций по торговле каучуком с россией. Теперь санкционный пакет должен быть одобрен письменной процедурой Совета ЕС, и он вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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