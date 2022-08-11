ЕС обсудит запрет на выдачу шенгенских виз для россиян — Finance.ua

ЕС обсудит запрет на выдачу шенгенских виз для россиян
На обсуждение в Евросоюзе внесено предложение запретить выдавать гражданам россии шенгенские визы.
Об этом на брифинге сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
«Проект внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится в повестке дня. Правительство ФРГ теперь должно провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах», — сообщил Хебештрайт.
Напомним, президент Владимир Зеленский призвал западные страны запретить въезд на свою территорию для всех россиян. По его словам, «хороших россиян» не бывает и все они должны ехать в россию.
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