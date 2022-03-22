ЕС не будет вводить квоты на распределение военных беженцев из Украины — Finance.ua
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ЕС не будет вводить квоты на распределение военных беженцев из Украины

Сегодня 18:44Личные финансы
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ЕС не будет вводить квоты на распределение военных беженцев из УкраиныЕС не будет вводить квоты на распределение военных беженцев из Украины
Европейский Союз должен быть солидарен в приеме украинских беженцев, но обязательные квоты на их распределение по странам блока вводиться не будут.
Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на портал ERR.
«Мы создали платформу солидарности. Еврокомиссия встречается с правительствами [стран-членов ЕС] дважды в неделю и обсуждает ситуацию. Таким образом, страны-члены могут сообщать, сколько людей они смогут принять. Другие страны-члены сообщают, в чем они нуждаются», — сказала она, отвечая на вопрос о возможном применении механизма распределения беженцев в ЕС.
«Это новый подход к ситуации без обязательных квот. Мы должны его развивать. В понедельник пройдет еще одна внеочередная встреча глав МВД [стран-членов ЕС], и я надеюсь, что мы и дальше будем работать с этим подходом», — отметила Йоханссон.
По ее словам, сейчас наблюдается беспрецедентная ситуация со стороны стран-членов и граждан ЕС по поводу украинских военных беженцев.
«У нас не было такого кризиса со Второй мировой войны. Поэтому, конечно, это вызов. Но лучший способ справляться с такими вызовами — это сотрудничество. Но нам также следует сотрудничать и с третьими странами, которые готовы стать частью решения и принять украинских беженцев — Канадой, США и Великобританией», — сказала еврокомиссар.

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В то же время, по ее словам, с учетом количества внутренне перемещенных лиц в Украине, Евросоюзу нужно быть готовым принять еще миллионы убегающих от войны людей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Європейська правда
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