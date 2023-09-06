ЕС может создать гибкий список запрещенных к импорту украинских агропродуктов — Finance.ua

ЕС может создать гибкий список запрещенных к импорту украинских агропродуктов Сегодня 21:23 — Казна и Политика

Польша, Венгрия, Болгария, Словакия и Румыния хотят, чтобы список ЕС, касающийся запрета импорта агропродукции из Украины, был «гибким», пишет usm.media.

Как рассказал министр сельского хозяйства Польши Роберт Телуш , идея состоит в том, что продукт может быть исключен из списка, если его импорт желателен, или же может быть добавлен новый продукт в случае чрезмерного импорта.

«У нас есть небольшая проблема с Болгарией», — признал Телуш и сообщил, что Болгария хочет, чтобы семена подсолнечника были исключены из списка, поскольку болгарские переработчики испытывают потребность в его импорте из Украины. Вместо этого она хотела бы включить в список сухое молоко.

Неизвестно также, будут ли все другие страны-соседи Украины — в случае негативного решения ЕК — тоже вводить односторонние запреты, как это планирует сделать Польша.

Министр признал, что только Венгрия «очень решительно заявляет, что введет такой запрет вместе с Польшей», в то время как словаки «очень серьезно думают об этом».

Польский министр сообщил, что переговоры по этому вопросу еще ведутся.

Напомним, Еврокомиссия 5 июня продлила до 15 сентября ограничение экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, однако разрешила транзит этих товаров в указанные страны.

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