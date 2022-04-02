ЕС может либерализовать грузовой транзит для украинских перевозчиков — Finance.ua
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ЕС может либерализовать грузовой транзит для украинских перевозчиков

Вчера 21:40Казна и Политика
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Украина может стать одной из первых стран, с которыми Евросоюз подпишет Специальное транспортное соглашение, предусматривающее либерализацию грузового транзита.
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.
Министр инфраструктуры Александр Кубраков, его заместитель и первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко провели встречу с командой Хенрика Хололея, главы Генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту.
«Во время встречи мы наконец-то услышали, что Украина может стать одной из первых стран, с кем Евросоюз подпишет Специальное транспортное соглашение, которое, кроме прочего, будет предусматривать либерализацию грузового транзита. Как и в случае с соглашением о Совместном авиационном пространстве Украины с ЕС, его будут ратифицировать все государства-члены. Мы понимаем, что для европейцев это будет значительным шагом нам на встречу. Украина получит возможность беспрепятственно доставлять экспортную продукцию на западные рынки», — написал Найем.
Он добавил, что работу над текстом соглашения начнут на следующей неделе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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