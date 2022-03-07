«Мы намерены обсудить ситуацию в Украине, убийственную войну, которую ведет Путин. Мы обсудим новый усиленный пакет (санкций), который мы разрабатываем прямо сейчас. Как вы знаете, мы уже имеем три пакета тяжелых санкций, но сейчас мы должны убедиться, что у них нет никаких исключений и что эффект этих санкций является максимальным», — сказала Урсула фон дер Ляйен.
При этом президент Еврокомиссии отметила, что санкции, которые уже применяются Евросоюзом, эффективны и уже приводят к глубокой турбулентности в российской экономике.
«Учитывая развитие ситуации в Украине, безумные атаки Кремля против ее граждан — женщин, детей, мужчин, — мы, безусловно, также работаем над дальнейшими санкциями, чтобы остановить это», — добавила Урсула фон дер Ляйен.