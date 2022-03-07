ЕС готовит еще один пакет санкций против России — фон дер Ляйен

Сегодня 21:32 — Мир

ЕС готовит еще один пакет санкций против России — фон дер Ляйен

Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России, учитывая, что Кремль продолжает войну против Украины, жертвами которой является большое количество гражданского населения.

Об этом сегодня в Брюсселе заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместного заявления для печати с премьер-министром Италии Марио Драги.

Читайте также: Новая Зеландия готовит санкции против РФ и запретила въезд 100 чиновникам и олигархам

«Мы намерены обсудить ситуацию в Украине, убийственную войну, которую ведет Путин. Мы обсудим новый усиленный пакет (санкций), который мы разрабатываем прямо сейчас. Как вы знаете, мы уже имеем три пакета тяжелых санкций, но сейчас мы должны убедиться, что у них нет никаких исключений и что эффект этих санкций является максимальным», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

При этом президент Еврокомиссии отметила, что санкции, которые уже применяются Евросоюзом, эффективны и уже приводят к глубокой турбулентности в российской экономике.

«Учитывая развитие ситуации в Украине, безумные атаки Кремля против ее граждан — женщин, детей, мужчин, — мы, безусловно, также работаем над дальнейшими санкциями, чтобы остановить это», — добавила Урсула фон дер Ляйен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью