ЕС будет продолжать поддерживать Украину в 2023 году – Боррель — Finance.ua
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ЕС будет продолжать поддерживать Украину в 2023 году – Боррель

Казна и Политика
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ЕС будет продолжать поддерживать Украину в 2023 году – Боррель
ЕС будет продолжать поддерживать Украину в 2023 году – Боррель
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что Европейский Союз будет продолжать решительно поддерживать Украину в 2023 году.
«В 2022 году россия решила полностью отказаться от базовых прав человека и атаковать Украину и глобальную безопасность. В конце года путин снова попытался обречь украинцев на тьму своими атаками. Мы решительно будем продолжать стоять рядом с Украиной, также в 2023 году», — подчеркнул он.
Боррель отметил, что российские военные преступления не останутся безнаказанными. Евросоюз будет продолжать без прекращения поддерживать Украину в ее борьбе с агрессией рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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