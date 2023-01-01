ЕС будет продолжать поддерживать Украину в 2023 году – Боррель — Finance.ua

ЕС будет продолжать поддерживать Украину в 2023 году – Боррель Сегодня 15:03 — Казна и Политика

ЕС будет продолжать поддерживать Украину в 2023 году – Боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что Европейский Союз будет продолжать решительно поддерживать Украину в 2023 году.

«В 2022 году россия решила полностью отказаться от базовых прав человека и атаковать Украину и глобальную безопасность. В конце года путин снова попытался обречь украинцев на тьму своими атаками. Мы решительно будем продолжать стоять рядом с Украиной, также в 2023 году», — подчеркнул он.

Боррель отметил, что российские военные преступления не останутся безнаказанными. Евросоюз будет продолжать без прекращения поддерживать Украину в ее борьбе с агрессией рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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