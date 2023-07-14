Эрдоган заявил, что путин согласился на продление «зернового соглашения» — Finance.ua

Эрдоган заявил, что путин согласился на продление «зернового соглашения» Сегодня 17:13 — Аграрный рынок

Эрдоган заявил, что путин согласился на продление «зернового соглашения»

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что президент россии владимир путин согласился продлить зерновое соглашение, срок действия которого истекает на следующей неделе.

«Мы договорились о продлении черноморского зернового коридора», — сказал Эрдоган журналистам, сообщает AFP.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на этой неделе прислал Путину письмо о продлении соглашения. Он поддерживает устранение препятствий для экспорта удобрений, на что жаловалась москва.

Эрдоган надеется, что этим письмом мы обеспечим продолжение зернового коридора нашими совместными усилиями и усилиями россии.

Однако еще несколько часов назад представитель президента рф Дмитрий Песков заявил, что «новых элементов по продлению участия россии в зерновом соглашении нет». О продлении соглашения он не сообщал.

путин неоднократно угрожал не продлевать его из-за якобы препятствий российскому экспорту.

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно россией и Украиной с ООН и Турцией в Стамбуле в июле 2022 года. Затем его несколько раз продлевали. Нынешний срок действия «зернового соглашения» истекает 17 июля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Радіо Свобода По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.