Эрдоган призвал Запад пойти на условия россии по зерновому соглашению — Finance.ua

Эрдоган призвал Запад пойти на условия россии по зерновому соглашению Сегодня 14:45

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что россия может вернуться к зерновому соглашению, если страны Запада «примут меры».

Как сообщает турецкая телекомпания Haberturk , он надеется в ближайшее время обсудить это с путиным либо с помощью телефонной дипломатии, либо во время его визита в Турцию. «У россии также есть определенные ожидания. Если они будут выполнены, то россия выступает за активное функционирование этого зернового коридора», — заявил он.

Он отметил, что прекращение зерновой инициативы повлечет за собой рост мировых цен на продовольствие, голод в некоторых регионах и новые волны миграции.

«Мы без колебаний возьмем на себя инициативу по предотвращению этого. Я думаю, что мы подробно обсудим этот вопрос с господином путиным и обеспечим продолжение этого гуманитарного движения. Мы знаем, что у него есть определенные ожидания и от западных стран. Западные страны также должны принять меры по этому вопросу», — добавил он.

В конце июля 2022 года Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение о разблокировании портов и вывозе украинского зерна. Его каждый раз продлевали, однако спустя год в москве заявили, что выходят из зерновой сделки.

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УНІАН По материалам:

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