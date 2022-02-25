Энергоатом отключил два энергоблока на Запорожской АЭС — Finance.ua

Энергоатом отключил два энергоблока на Запорожской АЭС

Сегодня 15:14

25 февраля НАЭК «Энергоатом» вывела в резерв два своих атомных энергоблока. Речь идет о пятом и шестом энергоблоках Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Энергоблок № 5 выведен в резерв ночью, № 6 — утром, причина вывода — для поддержания операционной безопасности, отмечается в сообщении.

«Перед тем их, согласно регламентным процедурам, разгрузили до 0 МВт и отключили от сети. Замечаний к работе оборудования четырех действующих энергоблоков ЗАЭС суммарной мощностью 3392 МВт нет», — уверяют в Энергоатоме.

По информации госкомпании, все четыре атомные электростанции в Украине работают в штатном режиме, выработка электроэнергии стабильная, а радиационное и экологическое состояние на АЭС и прилегающих к ним территориях не превышает действующих норм.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью