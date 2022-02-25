Энергоатом отключил два энергоблока на Запорожской АЭС — Finance.ua
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Энергоатом отключил два энергоблока на Запорожской АЭС

Сегодня 15:14
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25 февраля НАЭК «Энергоатом» вывела в резерв два своих атомных энергоблока. Речь идет о пятом и шестом энергоблоках Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
Энергоблок № 5 выведен в резерв ночью, № 6 — утром, причина вывода — для поддержания операционной безопасности, отмечается в сообщении.
«Перед тем их, согласно регламентным процедурам, разгрузили до 0 МВт и отключили от сети. Замечаний к работе оборудования четырех действующих энергоблоков ЗАЭС суммарной мощностью 3392 МВт нет», — уверяют в Энергоатоме.
По информации госкомпании, все четыре атомные электростанции в Украине работают в штатном режиме, выработка электроэнергии стабильная, а радиационное и экологическое состояние на АЭС и прилегающих к ним территориях не превышает действующих норм.
По материалам: ЛігаБізнесІнформ
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