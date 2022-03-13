Энергосистема Украины работает стабильно, необходимости экономить нет – Минэнерго — Finance.ua
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Энергосистема Украины работает стабильно, необходимости экономить нет – Минэнерго

Сегодня 21:41Энергетика
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Энергосистема Украины работает стабильно, необходимости экономить нет – МинэнергоЭнергосистема Украины работает стабильно, необходимости экономить нет – Минэнерго
Украинская энергосистема работает стабильно, несмотря на прицельное разрушение российскими войсками объектов энергетической инфраструктуры.
Потребности специально сокращать потребление электроэнергии нет, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
«В зоне ведения активных боевых действий очень большое количество повреждений. Мы работаем над восстановлением электроснабжения. Но, к сожалению, нам удается восстанавливать не так быстро, как происходит повреждение и разрушение», — отметил министр.
На сегодняшний день, в зоне боевых действий без электроснабжения остается 979,5 тыс. домохозяйств, полностью отключен Мариуполь.
«Но если мы говорим о системе энергообеспечения страны в целом, она стабильна. Напомню, что с первого дня войны наша система работает в изолированном режиме. Производство электроэнергии отвечает потреблению. У нас есть соответствующие резервы в случае необходимости», — подчеркнул Галущенко.
В настоящее время максимально потребляемая мощность составляет около 14,5–15 тыс. МВт. «В обычных условиях при такой погоде этот пик был бы выше 20 тыс. МВт», — добавил он.
Министр назвал российскими фейками призывы к экономии энергопотребления. Таким образом агрессор пытался нарушить стабильность украинской энергосистемы. «Ведь, если происходит резкое уменьшение потребления, то трудно обеспечить необходимую частоту в энергосистеме — 50 Гц», — пояснил он.
«Система надежная, и нет на сегодняшний день никаких оснований, чтобы сознательно уменьшать потребление», — отметил Галущенко.
Он также призвал всех украинцев, имеющих возможность, вовремя оплатить коммунальные услуги, чтобы поддержать способность предприятий энергетического сектора и в дальнейшем обеспечивать стабильное энергоснабжение.
По материалам: ua.prom.info
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