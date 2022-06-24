Энергоатом за время войны понес убытки более чем на 40 миллиардов — Finance.ua

Энергоатом за время войны понес убытки более чем на 40 миллиардов
За время полномасштабного вторжения российских войск в Украину общая сумма ущерба НАЭК «Энергоатом» уже превышает 40 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Потери компании из-за боевых действий уже превышают 40 млрд грн. Но, несмотря на все вызовы, Энергоатом продолжает работать в пользу Украины», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, президент НАК «Энергоатом» Петр Котин 13 июня заявлял, что объем ущерба, причиненного российским агрессором, оценивается в около 40 млрд грн. Это уничтоженные при обстрелах и пожарах корпуса, поврежденное оборудование на Запорожской АЭС, а также потери от вынужденного сокращения производства электроэнергии.
Запорожская АЭС и Энергодар с 4 марта временно захвачены агрессором. На площадке атомной электростанции кроме военных российской федерации долгое время незаконно находятся представители росатома.
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