Энергетический кризис в мире: 10 способов снизить потребления топлива — Finance.ua

Энергетический кризис в мире: 10 способов снизить потребления топлива

Вчера 21:05

Международное энергетическое агентство (МЭА) представило свои рекомендации, которые смогут снизить потребление нефти на планете. Если все страны будут придерживаться этих правил, то за очень короткое время можно уменьшить спрос на 2,7 млн баррелей в сутки.

Для сравнения, в среднем за сутки россия экспортирует чуть больше 4,5 миллионов баррелей. То есть, если одновременно в мире снизить потребление и повысить добычу, то влияния российского фактора на нефтяной рынок можно избежать.

Рекомендации МЭА по экономии:

Снижение ограничения скорости на автомагистралях не менее чем на 10 км/ч. Результат: экономия около 290 тыс. баррелей в день для легковых автомобилей и дополнительно 140 тыс.б/д для грузовиков. Всего 430 тыс. баррелей в день. По возможности работайте из дома до трех дней в неделю. Результат: один день в неделю экономит около 170 тыс. б/д; три дня экономит около 500 тыс. б/д. Воскресенье без автомобилей в городах. Результат: каждое воскресенье экономит около 380 тыс. б/д; одно воскресенье в месяц экономит 95 тыс. б/д. Стимулировать переход на общественный транспорт, поощрять ходьбу и езду на велосипеде. Результат: экономия около 330 тыс. б/д. Альтернативный подъезд частных автомобилей к дорогам в крупных городах. Результат: экономия около 210 тыс. б/д. Расширить совместное использование автомобилей и внедрить методы сокращения расхода топлива. Результат: экономия около 470 тыс. б/д. Содействие эффективному вождению грузовых автомобилей и доставке товаров. Результат: экономия около 320 тыс. б/д. Использование высокоскоростных и ночных поездов вместо самолетов, где это возможно. Результат: экономия около 40 тыс. б/д. Избегайте деловых авиаперелетов, если существуют альтернативные варианты. Результат: экономия около 260 тыс. б/д. Активизировать внедрение электрических и более эффективных транспортных средств. Результат: экономия около 100 тыс. б/д.

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