Экспорт украинской агропродукции в ЕС: Еврокомиссия не увидела негативных последствий — Finance.ua

Экспорт украинской агропродукции в ЕС: Еврокомиссия не увидела негативных последствий
В Европейской комиссии на данный момент не наблюдают серьезных негативных последствий для рынков стран ЕС от экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.
Эта информация была объявлена на заседании комитета Европейского парламента по вопросам сельского хозяйства и развития, которое состоялось в Брюсселе.
Депутаты обменялись мнениями с представителями Еврокомиссии о возможных рисках для фермеров ЕС в результате увеличения поставок украинской продукции. В частности, Пьер Баску, директор по устойчивому развитию и поддержке доходов Генерального директората по вопросам сельского хозяйства Еврокомиссии, сообщил, что они отслеживают объемы и ценовую динамику импортной цены на национальном и уровне ЕС и публикуют мониторинговый отчет каждые два месяца.
«Пока что мы не видим каких-то очень значительных негативных последствий для сельскохозяйственного рынка ЕС», — отметил чиновник.
Кроме того, Еврокомиссия работает над созданием «коридоров солидарности» и уменьшением расходов на транзит, поскольку стремится, чтобы Украина продолжала вносить вклад в мировую продовольственную безопасность и могла экспортировать свою продукцию в ЕС и за его пределы.
В частности, украинская экономика получила существенную поддержку от «коридоров солидарности», что позволило экспортировать более 108 млн тонн товаров и импортировать 38 млн тонн другой продукции на общую сумму 123 млрд евро благодаря открытию так называемого «черноморского маршрута».
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью