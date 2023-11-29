Экспорт украинской агропродукции в ЕС: Еврокомиссия не увидела негативных последствий — Finance.ua
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Экспорт украинской агропродукции в ЕС: Еврокомиссия не увидела негативных последствий

Казна и Политика
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Экспорт украинской агропродукции в ЕС: Еврокомиссия не увидела негативных последствий
Экспорт украинской агропродукции в ЕС: Еврокомиссия не увидела негативных последствий
В Европейской комиссии на данный момент не наблюдают серьезных негативных последствий для рынков стран ЕС от экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.
Эта информация была объявлена ​​на заседании комитета Европейского парламента по вопросам сельского хозяйства и развития, которое состоялось в Брюсселе.
Депутаты обменялись мнениями с представителями Еврокомиссии о возможных рисках для фермеров ЕС в результате увеличения поставок украинской продукции. В частности, Пьер Баску, директор по устойчивому развитию и поддержке доходов Генерального директората по вопросам сельского хозяйства Еврокомиссии, сообщил, что они отслеживают объемы и ценовую динамику импортной цены на национальном и уровне ЕС и публикуют мониторинговый отчет каждые два месяца.
«Пока что мы не видим каких-то очень значительных негативных последствий для сельскохозяйственного рынка ЕС», — отметил чиновник.
Кроме того, Еврокомиссия работает над созданием «коридоров солидарности» и уменьшением расходов на транзит, поскольку стремится, чтобы Украина продолжала вносить вклад в мировую продовольственную безопасность и могла экспортировать свою продукцию в ЕС и за его пределы.
В частности, украинская экономика получила существенную поддержку от «коридоров солидарности», что позволило экспортировать более 108 млн тонн товаров и импортировать 38 млн тонн другой продукции на общую сумму 123 млрд евро благодаря открытию так называемого «черноморского маршрута».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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