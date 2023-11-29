Экспорт украинской агропродукции в ЕС: Еврокомиссия не увидела негативных последствий — Finance.ua

Экспорт украинской агропродукции в ЕС: Еврокомиссия не увидела негативных последствий Сегодня 15:34 — Казна и Политика

Экспорт украинской агропродукции в ЕС: Еврокомиссия не увидела негативных последствий

В Европейской комиссии на данный момент не наблюдают серьезных негативных последствий для рынков стран ЕС от экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Эта информация была объявлена ​​на заседании комитета Европейского парламента по вопросам сельского хозяйства и развития, которое состоялось в Брюсселе.

Депутаты обменялись мнениями с представителями Еврокомиссии о возможных рисках для фермеров ЕС в результате увеличения поставок украинской продукции. В частности, Пьер Баску, директор по устойчивому развитию и поддержке доходов Генерального директората по вопросам сельского хозяйства Еврокомиссии, сообщил, что они отслеживают объемы и ценовую динамику импортной цены на национальном и уровне ЕС и публикуют мониторинговый отчет каждые два месяца.

«Пока что мы не видим каких-то очень значительных негативных последствий для сельскохозяйственного рынка ЕС», — отметил чиновник.

Кроме того, Еврокомиссия работает над созданием «коридоров солидарности» и уменьшением расходов на транзит, поскольку стремится, чтобы Украина продолжала вносить вклад в мировую продовольственную безопасность и могла экспортировать свою продукцию в ЕС и за его пределы.

В частности, украинская экономика получила существенную поддержку от «коридоров солидарности», что позволило экспортировать более 108 млн тонн товаров и импортировать 38 млн тонн другой продукции на общую сумму 123 млрд евро благодаря открытию так называемого «черноморского маршрута».

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Укрінформ По материалам:

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