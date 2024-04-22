Экспорт украинского меда в I квартале вырос на 93% — Finance.ua

Экспорт украинского меда в I квартале вырос на 93% Сегодня 21:33 — Казна и Политика

В первом квартале 2024 года экспорт агропродовольственной продукции из Украины составил около 6,5 млрд долларов, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако экспорт меда значительно возрос.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ).

Согласно данным последних отчетов, общий объем экспорта меда составил почти 23 тысячи тонн на сумму 44 миллиона долларов, что на 93% больше по сравнению с предыдущими периодами. В то же время экспортная цена на мед снизилась и сейчас составляет 1909 долларов за тонну.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.