Экспорт украинского меда в I квартале вырос на 93% — Finance.ua
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Экспорт украинского меда в I квартале вырос на 93%

Казна и Политика
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В первом квартале 2024 года экспорт агропродовольственной продукции из Украины составил около 6,5 млрд долларов, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако экспорт меда значительно возрос.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ).
Согласно данным последних отчетов, общий объем экспорта меда составил почти 23 тысячи тонн на сумму 44 миллиона долларов, что на 93% больше по сравнению с предыдущими периодами. В то же время экспортная цена на мед снизилась и сейчас составляет 1909 долларов за тонну.
По материалам:
Діло
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