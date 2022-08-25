Экспорт нефти из США вырос до максимума с 90-х — Finance.ua

Экспорт нефти из США вырос до максимума с 90-х Сегодня 19:14 — Энергетика

Экспорт нефти из США вырос до максимума с 90-х

США проэкспортировали больше всего сырой нефти и нефтепродуктов за три десятилетия, поскольку экономики, страдающие от нехватки энергоносителей, перенаправляют потоки на Штаты.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные данные.

Так, более 11 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, в частности дизельного топлива, экспортировалось из портов США на прошлой неделе. Это самый большой показатель с февраля 1991 года, с тех пор как началась фиксация данных.

Рост в энергетическом экспорте прежде всего обусловлен наращиванием поставок дизельного топлива (+20%). Зарубежные продажи сырой нефти превысили 4 миллиона баррелей в сутки вторую неделю подряд — впервые после того, как в конце 2015 законодатели отменили десятилетний запрет на экспорт.

Европа и Азия борются с одними из худших энергетических кризисов в истории, и вскоре поставки нефти могут сократиться еще больше. Ранее министр нефти Саудовской Аравии заявил, что альянс ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи, чтобы устранить дислокацию между фьючерсной торговлей и основными силами спроса и предложения.

Напомним, цены на нефть упали в среду после роста почти на 4% в предыдущий день из-за снижения опасений по поводу неизбежного сокращения добычи ОПЕК+.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.