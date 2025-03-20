Экспорт и сезонные факторы повлекли за собой подорожание сахара — Finance.ua
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Экспорт и сезонные факторы повлекли за собой подорожание сахара

Казна и Политика
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Экспорт и сезонные факторы повлекли за собой подорожание сахара
Экспорт и сезонные факторы повлекли за собой подорожание сахара
В Украине наблюдается постепенный рост цен на сахар. Средний уровень условных отпускных цен с завода колеблется в пределах 24,60−25,30 грн/кг, однако ожидается дальнейший подъем.
Об этом сообщают аналитики сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках ВАР.
По словам экспертов, на рынок влияет несколько ключевых факторов. Во-первых, растет внутренний спрос, а во-вторых, открылся рынок Европейского Союза.
«Многие заводы сейчас выкупают квоты под европейский рынок. В то же время украинские производители уже адаптировались к внешним поставкам еще до открытия ЕС — мы экспортировали продукцию в Турцию, Камерун, Кот-д'Ивуар, Индонезию и Израиль. Спрос из этих стран сохраняется, а дополнительный интерес со стороны Европы только усиливает рост цен», — отмечают в ПУСК.
Также на ценообразование обычно влияет сезонный тренд. С начала года и до середины лета наблюдается рост котировок.
«Сезонно мы видим рост котировок с января по июнь — июль. Учитывая текущие рыночные факторы, условные цены могут выйти на уровень 27−28 грн/кг с НДС», — считают эксперты.
Таким образом активный экспорт и традиционные сезонные факторы создают предпосылки для дальнейшего повышения стоимости украинского сахара.
По материалам:
AgroPortal.ua
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