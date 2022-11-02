Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья упал на 43% — Finance.ua

Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья упал на 43% Сегодня 07:10 — Фондовый рынок

В январе-октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года российский газовый монополист «Газпром» снизил добычу газа на 18,7%, а также сократил экспорт в страны дальнего зарубежья на 42,6%. Об этом говорится в сообщении компании.

«В январе-октябре 2022 года „Газпром“, по предварительным данным, добыл 344 млрд куб. м газа. Это на 18,6% (на 78,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,6% (на 11,1 млрд куб. м). Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 91,2 млрд куб. м — на 42,6% (на 67, 6 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. „Газпром“ поставляет газ согласно подтвержденным заявкам», — сказано в сообщении.

В «Газпроме» заявили о росте экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

Также в компании отметили, что снижение потребления газа в Европейском союзе стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. За десять месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился более чем на 40 млрд куб. м. В этом снижении около 85%, или 36 млрд куб. м — это доля 27 стран ЕС.

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Діло По материалам:

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