Экспорт «Газпрома» обвалился на 26,4% по сравнению с прошлым годом — Finance.ua
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Экспорт «Газпрома» обвалился на 26,4% по сравнению с прошлым годом

Сегодня 06:15Фондовый рынок
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Экспорт газа компанией «Газпром» в страны дальнего зарубежья с 1 января по 15 апреля 2022 года составил 44,6 миллиарда кубических метров, что на 26,4% меньше, чем за тот же период 2021 года.
Об этом говорится в сообщении «Газпрома»
Президент США Джо Байден ввел 8 марта немедленное и полное эмбарго на импорт российских энергоресурсов. С начала апреля Латвия, Литва и Эстония отказались от российского газа. Сербия хочет снизить свою зависимость от российского газа. В стране планируют с сентября 2023-го начать получать сжиженный природный газ из Греции, а также природный газ из Азербайджана. Чтобы компенсировать российские энергоресурсы, Румыния подготовила налоговые изменения, разблокирующие добычу газа в Черном море.
Великобритания тоже постепенно прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года. Британия, в отличие от большинства европейских стран, меньше зависит от российского ископаемого топлива. Но российские поставки до сих пор составляют 8% общего импорта в Британию, а 18% британского дизельного топлива поступает из рф. При этом Великобритания не зависит от российского природного газа, поскольку на него приходится всего 4% общего объема импортных поставок, и намерена безотлагательно и полностью отказаться от него.
До полномасштабного вторжения в Украину «Газпром» поставлял около 40% газа в Европу. В целом россия направляла в Европу 72% всего газового экспорта.
По материалам: Forbes.ua
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