Эксперты сообщили об оттоке средств из криптофондов на $435 млн — Finance.ua

Эксперты сообщили об оттоке средств из криптофондов на $435 млн Сегодня 03:40 — Криптовалюта

Эксперты сообщили об оттоке средств из криптофондов на $435 млн

Эксперты компании CoinShares представили еженедельный отчет о движении капитала в инвестиционных продуктах. В период с 22 по 26 апреля 2024 г. из криптофондов вывели $435 млн.

Это самый большой отток средств с марта этого года, отметили эксперты. По их словам, вывод капитала длится третью неделю подряд и прежде всего связан с деятельностью эмитентов ETF:

«В то время как отток средств Grayscale замедлился, мы наблюдаем снижение притока среди других эмитентов. На прошлой неделе он составил всего $126 млн».

По спотовому биткоину-ETF компании BlackRock не фиксировали поступление капитала два дня подряд. До этого фонд отметился непрерывным притоком в течение 71 дня.

Между тем, основной объем выведенных из сегмента средств все еще приходится на Grayscale Investments, потерявшую $440 млн. Кроме того, значительный отток капитала продемонстрировали инвестиционные продукты фирмы ProShares — $46 млн.

Что касается распределения активов, лидерами по оттоку стали продукты на базе биткоина и Ethereum — $423 млн и $38,4 млн соответственно. Среди ряда альткоинов наблюдался приток инвестиций. В частности, инвесторы выбрали продукты на базе Solana, Litecoin, Chainlinlk и некоторые другие активы.

На региональном уровне лидером по оттоку капитала стали Соединенные Штаты Америки — $388 млн. За ними расположилась Канада с показателем $32,1 млн, а замыкает тройку лидеров Германия — $15,8 млн.

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Несмотря на это, США по-прежнему лидируют по объему привлеченных средств. С начала 2024 года приток в инвестиционные продукты в этой стране составил $13,6 млрд, говорится в отчете.

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