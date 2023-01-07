Эксперты назвали 5 лучших криптовалют 2022 года — Finance.ua
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Эксперты назвали 5 лучших криптовалют 2022 года

Криптовалюта
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Эксперты назвали 5 лучших криптовалют 2022 года
Эксперты назвали 5 лучших криптовалют 2022 года
Эксперты Cointelegraph назвали пять криптовалют 2022 года с точки зрения доходности, которые демонстрировали наибольший рост и падение. Они отметили, что флагманы крипторынка биткоин и эфириум в список не вошли.
Недельный график цен CIX100.
Недельный график цен CIX100.
Исследователи ориентировались на самую высокую и самую низкую доходность с начала 2022 года по 25 декабря. Индекс Cryptoindex.com 100 (CIX100), который отслеживает 100 лучших криптовалют по рыночной капитализации, упал почти на 68% с начала года, что свидетельствует о том, что большинство самых популярных токенов в 2022 году торговались по более низкой цене, чем раньше.
График цен криптовалюты GMX
График цен криптовалюты GMX
Лучшей стала криптовалюта GMX (GMX), доходность которой выросла на 111% с начала года. Рыночная капитализация виртуальной валюты составила $379.4 миллионов. По словам аналитиков, восходящий тренд GMX был вызван крахом биржи FTX и листингом токена на основных торговых платформах, включая Binance и Huobi Global.
График цен Trust Wallet Token
График цен Trust Wallet Token
Второе место эксперты отдали Trust Wallet Token (TWT), цена которого подскочила на 92% с 1 января 2022 года. Общая рыночная капитализация цифрового актива составляет $570 миллионов. Как и в случае с GMX курс криптовалюты резко вырос в цене на фоне крушения биржи FTX в ноябре. Криптовалюта неоднократно становилась самой прибыльной за сутки. Впрочем, были и падение стоимости TWT. Из-за распространения FUD после статьи издания Reuters о бирже Binancе, купившей кошелек Trust Wallet еще в 2018 году, Trust Wallet Token опустился на 17% за несколько часов.
Далее в списке оказалась криптовалюта UNUS SED LEO (LEO), упавшая лишь на 3.5% на фоне медвежьего рынка. Рыночная капитализация LEO составила $3.44 миллиарда.
На четвертом месте аналитики разместили криптовалюту OKB (OKB), потерявшую 19% своей стоимости за год. OKB — родной токен биржи OKX, предоставляющий пользователям скидки на комиссию за торговлю, доступ к платформе первоначального биржевого предложения OKX (IEO) и право голоса за токены, которые будут размещены на бирже.
В июне 2022 года OKB вырос на 150% после падения из-за волатильности рынка. В общем, восстановление стоимости летом помогло OKB минимизировать инвесторские убытки по сравнению с большинством цифровых активов.
Последним в рейтинге оказался токен Open Network (TON), котировки которых снизились на 33.5% за отчетный период. Open Network — экосистема блокчейнов уровня 1, разработанная основателями Telegram Павлом и Николаем Дуровыми. Его родной токен TON имел тенденцию к снижению на протяжении всего 2022 года, но поразительно восстановился накануне закрытия года.
По материалам:
noworries
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