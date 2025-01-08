Эксперты дали украинцам советы: продавать или покупать валюту до конца недели — Finance.ua

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Эксперты дали украинцам советы: продавать или покупать валюту до конца недели

Валюта
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Эксперты дали украинцам советы: продавать или покупать валюту до конца недели
Эксперты дали украинцам советы: продавать или покупать валюту до конца недели
2025 год начался с роста курса доллара к гривне, а повышение налогов съедает часть прибыли от вкладов. Эксперты дали украинцам советы, покупать или продавать валюту, а также на чем лучше зарабатывать.
Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН отметил, что в этом году проценты по вкладам ниже, 11−11,5% годовых для депозитов сроком на три месяца, а налог на прибыль больше. В то же время, он считает, что в первые три месяца 2025 года курс доллара не превысит 43,5 гривны, что в пределах 2%.
«Очевидно, что даже депозиты, не говоря об ОВГЗ, дадут за три месяца больше прибыли, чем покупка сейчас валюты», — отметил эксперт.
При этом экономист Андрей Забловский обратил внимание на то, что доллар дорожает по отношению к гривне, а евро дешевеет. По его словам, евро может упасть, но паритета пока не стоит ждать, поэтому евро сейчас выгодно покупать, но не для получения прибыли, а для расчетов в странах ЕС.
Со своей стороны финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что украинцы при нынешнем высоком курсе и далее будут покупать валюту.
В то же время, эксперты не рекомендуют продавать валюту без крайней необходимости.
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По материалам:
УНІАН
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