Эксперт спрогнозировал, насколько в феврале может "просесть" доллар — Finance.ua

Эксперт спрогнозировал, насколько в феврале может "просесть" доллар Сегодня 08:07 — Валюта

Эксперт спрогнозировал, насколько в феврале может "просесть" доллар

Американский доллар, который в последние дни едва заметно, но постоянно снижается в цене, имеет тенденцию к дальнейшему удешевлению. По мнению дилера департамента глобальных рынков OTP Bank Антона Куренного, влияет на это отсутствие серьезного спроса на наличную валюту и некоторые другие колебания на валютном рынке.

снизиться до показателей ниже 40 грн. Детальнее об этом он объяснил в комментарии NV , добавив собственные прогнозы по стоимости доллара до конца февраля. Куренной подчеркивает, что в течение месяца валюта США способна

Одним из дополнительных факторов, влияющих на формирование курса валют, является серьезный спрос на ее покупку под трехмесячный депозит. При этом применяется не официальный, но близкий к нему курс. После того, как срок действия такого депозита истекает, население получает свои наличные, продает его в обменниках и заходит на «новый круг» такого же депозита.

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«Пока это сдерживает сильный спрос на наличную валюту в Украине», — убежден финансовый эксперт.

По его мнению, несмотря на то, что средняя стоимость доллара на сегодняшний день колеблется от 40,10 до 40,30 грн, до конца февраля эта планка может снизиться до уровня 39,70-39,80 грн. Однако более низких показателей Антон Куренной не предполагает.

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