Эксперт спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в апреле — Finance.ua

Эксперт спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в апреле
Вероятно, курс доллара в Украине в апреле будет находиться в коридоре 38-38,5 грн/долл., гривня продолжит укрепляться.
«Есть большой шанс, что гривня будет дальше укрепляться, здесь мы видим несколько факторов. Первый — это посевная, которая сейчас активно начинается», — прогнозирует руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
Как добавил эксперт, аграрии активно продают урожай и свои запасы валюты, чтобы обеспечить посевную.
«Соответственно, скорее всего, доллар будет двигаться вниз, наверное, примерно 2-3 недели. Можно говорить о диапазоне 38-38,5 грн/долл.», — отметил Паращий.
Эксперт уверен, что ситуация на валютном рынке во многом будет зависеть от так называемой «зерновой сделки».
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