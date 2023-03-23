Эксперт спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в апреле — Finance.ua

Эксперт спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в апреле Сегодня 10:00

Вероятно, курс доллара в Украине в апреле будет находиться в коридоре 38-38,5 грн/долл., гривня продолжит укрепляться.

«Есть большой шанс, что гривня будет дальше укрепляться, здесь мы видим несколько факторов. Первый — это посевная, которая сейчас активно начинается», — прогнозирует руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Как добавил эксперт, аграрии активно продают урожай и свои запасы валюты, чтобы обеспечить посевную.

«Соответственно, скорее всего, доллар будет двигаться вниз, наверное, примерно 2-3 недели. Можно говорить о диапазоне 38-38,5 грн/долл.», — отметил Паращий.

Эксперт уверен, что ситуация на валютном рынке во многом будет зависеть от так называемой «зерновой сделки».

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.