Эксперт спрогнозировал, что будет с долларом на следующей неделе — Finance.ua

В связи с войной в Украине официально курс доллара США не меняется. Еще 24 февраля НБУ зафиксировал курс на уровне 29,25 грн/долл., а курс покупки и продажи доллара на межбанке находится на уровнях 28,80-28,95.
На наличном рынке курс доллара составляет 32,35 и 32,54 грн (покупка/продажа), а в банках — 31 и 32,17 грн/долл.
Как рассказал «Сегодня» аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орищак, спред (разница между ценой покупки и продажи доллара) самый большой именно в банках, потому что они пытаются сократить спрос на валюту со стороны населения, и формируют наибольшую выгоду для себя.
Что будет на следующей неделе
В период с 25 по 30 апреля цены на доллар США будут сохраняться в диапазоне прошлой недели апреля, говорит аналитик.
«НБУ понимает все факторы давления на гривну и продолжает действовать в попытках ограничить отток денег из страны. Так, на прошлой неделе ввели очередные ограничения для физических лиц», — отмечает Орищак.
Теперь можно будет покупать активы, непосредственно обменивающиеся на денежные средства и относящиеся к операциям «quasi cash», используя только собственную иностранную валюту, в пределах лимита 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте).