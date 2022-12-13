Эксперт сделал прогноз, каким будет доллар в ближайшие дни — Finance.ua
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Эксперт сделал прогноз, каким будет доллар в ближайшие дни

Валюта
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В ближайшие дни наличный курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 40-41 грн/долл.
Такой прогноз сделал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, отметив, что второй месяц валютный рынок показывает признаки контролируемости и стабильности.
По прогнозу эксперта, резких скачков на валютном рынке на текущей неделе до 18 декабря не предвидится.
Марченко отметил, что увеличение «веса» наличной гривны на случай длительных блєкаутов может временно несколько снизить курс доллара на 2-3%.
«Определенный риск длительных блєкаутов, непрогнозируемость последствий ракетных ударов, побуждают людей приберечь гривневую наличность», — пояснил специалист.
Банкир Анна Золотько выразила уверенность, что на этой неделе курс доллара будет держаться вблизи психологического уровня.
По материалам:
Обозреватель
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