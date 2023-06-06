Эксперт рассказал о четырех принципах построения капитала — Finance.ua

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Эксперт рассказал о четырех принципах построения капитала

Личные финансы
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Эксперт рассказал о четырех принципах построения капитала
Эксперт рассказал о четырех принципах построения капитала
Какие успехи и факапы могут ожидать на пути к миллиону и куда успешно инвестировать в наше время. Об этом рассказал Мирослав Король, инвестиционный советник, адвокат и партнер юридической компании KFN на Fin Blogger Award, проходившей в Киеве.
Принципы построения капитала: диверсификация, доходность, рисковость, время, говорит Король.
«Мы должны быть уверены, что юрисдикция, в которую мы инвестируем, посредник, через которого мы инвестируем, валюта, в которой инвестируем — все это через 10 лет будет иметь стоимость, посредник останется, а страна будет иметь возможность выполнять свои обязательства.
Я считаю, что сейчас важно сфокусироваться на заработке, то есть на активном доходе, который позволяет вам вкладывать больше и инвестировать больше. На первоначальном этапе накопления очень трудно сделать бешеный скачок вперед именно за счет инвестиций, поскольку вы новичок. Здесь велик риск того, что инвестируя, вы потеряете", — отметил он.

Что такое успешные инвестиции

Инвестиции ликвидны, которые можно быстро продать, инвестиции через надежного посредника. Это фондовые инструменты, криптовалюта.
Недвижимость также продолжает генерировать некий доход. Но если взять аренду, доход в гривне, то они существенно снизили доходность.
По мнению Короля, не очень успешными инвестициями можно считать:
1. Гривневые.
2. Хайп на пике цен и цикла: ISO, IPO, SPAC.
По материалам:
Finance.ua
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