Эксперт рассказал, как Украина переходит на европейский рынок топлива — Finance.ua
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Эксперт рассказал, как Украина переходит на европейский рынок топлива

Сегодня 18:27Энергетика
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Эксперт рассказал, как Украина переходит на европейский рынок топливаЭксперт рассказал, как Украина переходит на европейский рынок топлива
Эксперт Консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн рассказал, как Украина перестраивается на новый европейский рынок топлива после уничтожения россиянами Кременчугского НПЗ.
Об этом он написал в Facebook.
«Ситуация резко ухудшилась после остановки Кременчугского НПЗ и требует оперативных действий со стороны правительства. Пока все остается как есть, фактически остановлено контрактирование новых объемов, которые из-за сложной европейской логистики и украинской бюрократии идут очень медленно», — отметил эксперт.
По его расчетам, по формуле Минэкономики, средняя себестоимость поставки за последний месяц составляет 30,22 и 34,53 грн/л соответственно по бензину А-95 и ДТ. Вместе с тем, регулируемая цена на АЗС — 33,53 и 37,43 грн/л.
Наценка составляет 3,31 и 2,90 грн/л, хотя в формуле Минэкономики она зафиксирована на уровне 4,5 и 5 грн. соответственно. «Вычитаем 2 грн/л затрат на реализацию, а это зарплата, энергоресурсы, вторичная логистика и т.д., и получим расчетную чистую прибыль 1,31 и 0,9 грн/л», — отметил эксперт.
По его словам, на 1,651,8 грн/л выше заработок на премиальных видах горючего.
Куюн отметил, что этот расчет справедлив, во-первых, при снабжении железнодорожных партий, во-вторых, при реализации в западных областях. Для восточных, южных и центральных областей следует прибавить 1 грн/л транспортировки бензовозом.
Но расчет стоимости импорта гипотетичен, потому что физически нужных объемов нет.
«В это время импорт начали главным образом три-четыре национальные сети, но в очень ограниченных объемах. Более реальными для рынка центра, востока и юга есть оптовые предложения по старым запасам по цене 35 грн/л на бензин и 40-42 грн/л на ДТ, поэтому в этих регионах владелец небольшой сети получает „гипотетический“ ноль, а реально — минус длиной 5-6 грн на литре», — считает эксперт.
По его словам, мелкие и средние региональные сети вынуждены останавливаться, что приводит к быстрому разорению станций национальных операторов, у которых тоже нет запасов горючего и которые вынуждены вводить дополнительные ограничения.
«Сейчас обычное явление, когда за кэш горючего нет, только для „силовиков“, муниципалитета, корпоративных клиентов, хотя последним тоже начали вводить лимиты», — сообщил Куюн.
По материалам: УНІАН
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