Эксперт рассказал, как повлияет введение гибкого курса на цифры в обменниках — Finance.ua

Эксперт рассказал, как повлияет введение гибкого курса на цифры в обменниках Сегодня 10:04 — Валюта

Эксперт рассказал, как повлияет введение гибкого курса на цифры в обменниках

Введение Национальным банком режима гибкого курса гривны может привести в последующие дни к удорожанию доллара в обменниках, однако это не продлится долго.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

«Мы предполагаем, что в течение нескольких дней курсовые показатели в обменных пунктах могут возрасти. Однако паниковать гражданам не стоит: ожидается, что уже через 1−1,5 недели ситуация уляжется», — сказал эксперт.

Как объяснил банкир, новый курсовой режим означает, что НБУ «отпускает» курс межбанка, на котором начнут действовать законы экономики — формирование курса будет происходить в парадигме спроса и предложения.

Если, например, спрос превысит предложение, это приведет к росту курса на межбанке. В то же время НБУ оставляет за собой возможность регулировать баланс между спросом и предложением, чтобы, если потребуется, оперативно вмешиваться и предотвращать негативные явления.

«Замечу: все предыдущие шаги НБУ по либерализации рынка были достаточно удачными и эффективными. Именно поэтому на рынке есть убеждение, что „гибкий курс“ как переходный этап от фиксированного к рыночному курсу также может оказаться достаточно удачным», — сказал Лесовой.

«Сейчас я бы посоветовал гражданам воздержаться от каких-либо поспешных решений по скупке валюты. Следует помнить, что обменные пункты могут играть на настроениях граждан, разжигая ажиотаж», — добавил эксперт.

УНІАН По материалам:

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