Эксперт назвал причину резкого удорожания продовольствия в Германии — Finance.ua

Эксперт назвал причину резкого удорожания продовольствия в Германии Сегодня 16:45 — Личные финансы

Эксперт назвал причину резкого удорожания продовольствия в Германии

В последние два года в Германии произошел резкий скачек цен на продукты питания. Правда, рост непропорциональный. Продовольственные товары от производителей торговых марок, принадлежащих розничным сетям, подорожали меньше.

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Причиной удорожания многих продуктов в супермаркетах почти на 30% стала ненасытность транснациональных концернов, которые используют период высокой инфляции в свою пользу. Такое мнение высказал эксперт по розничной торговле, профессор университета Баден-Вюртемберга Штефан Рюшен.

Все товары дорожают, однако непропорционально. Цены не некоторые продукты питания слишком завышены, для чего нет оснований. Такой скачек стал следствием «жадности на фоне инфляции».

Так назвал эксперт маркетинговую стратегию международных концернов. Крупные производители продуктов питания, по мнению эксперта, решили заработать миллиарды в период высокой инфляции в Германии.

Но планам корпораций не суждено было сбыться. Клиенты все больше отказываются от брендовых продуктов в пользу товаров от мелких торговых марок. Например, покупают соус песто от дискаунтера за 1,69 евро вместо Barilla за 3,59 евро.

Крупным пищевым концернам все же придется уменьшить свои ценники, иначе их продукты просто перестанут покупать.

Местные торговые марки в последние два года тоже сильно подняли цены на продукты питания, и небезосновательно. Увеличение энергозатрат, расходов на логистику и персонал и для производителей, и для ритейлеров будут удерживать высокие цены, считает профессор Рюшен.

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