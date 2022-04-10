Экс-глава PGNiG: История с «Северным потоком-2» не закончилась — она пока отсрочилась.
Об этом в интервью для ЭП заявил экс-глава крупнейшей польской газовой компании Polskie Górnictwo Naftowe и Gazownictwo (PGNiG) Петр Возняк.
«История с «Северным потоком-2» не закончилась — она пока отсрочилась. Россия очень непредсказуемая сторона, а ее основные партнеры — немцы очень противоречиво комментируют ситуацию, сложившуюся вокруг этого газопровода.
На данном этапе запуск «Северного потока-2» не отвечает энергетическому законодательству ЕС — поставщик природного газа и оператор газопровода не могут являться одним юридическим лицом. Немецкий регулятор энергетического сектора сертифицирует оператора газопровода, который должен быть полностью независимым — организационно и финансово.
Поэтому комментарии канцлера ФРГ, что «он сдержал сертификацию оператора газопровода „Северный поток-2“, не только противоречат энергетическому праву ЕС, но и неуместны, поскольку процедура сертификации в ЕС выходит за пределы правительственных полномочий. В любом случае такая сертификация вообще не может состояться, потому что противоречит энергетическому праву ЕС», — сказал Возняк.
По его словам, запуском «Северного потока-2» Россия хочет полностью изолировать Украину от транзита газа.