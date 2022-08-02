Экономика США снижается второй квартал подряд - что это значит — Finance.ua
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Экономика США снижается второй квартал подряд - что это значит

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Благодаря министру финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen), которая ранее занимала пост главы ФРС, к обсуждению проблем мировой экономики можно смело привлекать филологов. В прошлый четверг Бюро экономического анализа министерства торговли США выпустило пресс-релиз, где ВВП США во II квартале 2022 года (согласно первой оценке) опустился на 0,9% в годовом пересчете. Таким образом экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в I квартале), что означает техническую рецессию. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
ВВП США. Источник: tradingeconomics.com
ВВП США. Источник: tradingeconomics.com
Как бы это ни было прискорбно для Белого дома, никаким «необходимым замедлением» подобные результаты назвать нельзя. Законы экономики обмануть невозможно. Рынки отреагировали неоднозначно. Падение ВВП означает, что ФРС, вероятно, не пойдет в дальнейшем на увеличение ставки на 75 базисных пунктов. Ставка, скорее всего, будет повышаться гораздо более медленно. Кроме того, квартальные результаты компаний в целом не настолько плохи.
Ставка ФРC&nbsp;США. Источник: tradingeconomics.com
Ставка ФРC США. Источник: tradingeconomics.com
Как и ожидалось, американский регулятор во второй раз подряд повысил ставку на 75 базисных пунктов — до 2,25-2,50% годовых. Напомню, что согласно прогнозам, к концу текущего года ставка может составить 3,40%, к концу 2023 года — 3,80%, а к концу 2024 года — 3,40%. Говоря об инфляции, представители регулятора признали, что «скачок» цен являются результатом как геополитической нестабильности, так и спроса, стимулируемого проводимой в период пандемии политикой низких ставок. В ФРС опасаются, что борьба с рядом «проинфляционных» факторов может привести к ухудшению ситуации на рынке труда.
Что касается QT, ФРС будет продолжать сокращение запасов обеспеченных закладными казначейских ценных бумаг в целях сокращения баланса. С сентября темпы «сворачивания» активов будут увеличены примерно до 95 млрд долларов США в месяц. По состоянию на начало года, объем активов ФРС составлял около 9 трлн долларов.
По данным ESR Group, темпы инфляции могут снизиться до 5,70% в год к IV кварталу 2022 года. Ведущие мировые аналитики считают, что ключевые компоненты, определяющие уровень инфляции (включая стоимость жилья), в предстоящем году приведут к замедлению ценового роста.
По материалам:
RoboForex
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