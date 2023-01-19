Экономика Британии потеряла 330 тысяч работников из-за Brexit — исследование Сегодня 07:26 — Мир

Экономика Британии потеряла 330 тысяч работников из-за Brexit — исследование

Выход Великобритании из состава Европейского союза привел к потере 330 тысяч работников для британской экономики.

Об этом свидетельствуют новые исследования, пишет Euractiv

Данные, опубликованные британскими аналитическими центрами «Изменяющаяся Европа» и «Центр европейских реформ», показали, что в сентябре 2022 года в Британии работало на 460 000 работников из ЕС меньше, чем если бы страна осталась в блоке, что лишь частично компенсировалось увеличением количества работников из стран, не входящих в ЕС, примерно на 130 000 человек. Чистая потеря работников составляет около 1% рабочей силы.

«Наш анализ свидетельствует о том, что, хотя миграция в целом находится по крайней мере на допандемическом уровне, миграционная система после Brexit, как и предполагалось, привела к явному разрыву с тенденциями до Brexit, уменьшив предложение рабочей силы в некоторых секторах», — отмечают профессора Джонатан Портес и Джон Спрингфорд.

«В низкоквалифицированных секторах трудовая миграция, связанная со свободным передвижением, не была заменена дополнительной выдачей виз по новой системе», — добавили они.

Конец свободы передвижения, одно из главных последствий выхода Британии из ЕС и единого рынка, радикально изменил структуру миграции в Британию.

Число граждан ЕС в Британии резко сократилось. Около 43 000 граждан ЕС получили визы для работы, семьи или обучения в 2021 году по сравнению с ежегодным показателем от 230 000 до 430 000 в каждый из шести лет до выхода из ЕС согласно данным Управления национальной статистики Британии.

Однако иммиграция, не связанная с работой, возросла — чистая миграция в Британию за год до июня 2022 года составила более 500 000 человек — благодаря большому притоку беженцев из Украины, Гонконга и студентов.

Новые иммиграционные требования, введенные правительством Бориса Джонсона, предусматривают балльную систему оценки и высокие требования к минимальному доходу. Приблизительно половина рабочих мест на рынке труда Британии открыта для тех, кто приезжает из-за границы, если они имеют квалифицированное предложение работы.

Но это все равно привело к значительному дефициту работников из ЕС в нескольких секторах, включая транспорт и хранение, оптовую и розничную торговлю, жилье и питание, производство, строительство и администрацию.

Тем временем в последние месяцы нехватка медсестер и работников социальной сферы побудила правительство Британии искать двусторонние соглашения со странами, не входящими в ЕС, чтобы увеличить количество работников из стран, входящих в список поддержки и защиты Всемирной организации здравоохранения, или «красный список», то есть стран, которые сами испытывают нехватку медсестер и врачей.

Економічна Правда По материалам:

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