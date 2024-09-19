Экономический эксперт назвал факторы, влияющие на формирование курса валют в Украине — Finance.ua
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Экономический эксперт назвал факторы, влияющие на формирование курса валют в Украине

Валюта
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Экономический эксперт назвал факторы, влияющие на формирование курса валют в Украине
Экономический эксперт назвал факторы, влияющие на формирование курса валют в Украине
Экспортно-импортный баланс, приток валюты и действия Национального банка оказывают прямое влияние на формирование курсовой политики. Однако из-за ввода контролируемого плавающего курса трудно спрогнозировать цену валюты в будущем.
Такое мнение высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии УНН.

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«Если говорить о факторах, формирующих курс, то он формируется двумя направлениями: первое — это товарный баланс, экспортно-импортный, и второе — это финансовый баланс, приток и отток валюты из страны и в страну. И третий фактор — это действия регулятора, как он реагирует на динамику этих двух балансов.
По его словам, Национальный банк, благодаря масштабной внешней финансовой поддержке, имеет рекордные золотовалютные резервы, которых в Украине не было даже в лучшие мирные годы.

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«НБУ имеет все возможности, чтобы гасить любые валютные колебания, которые сейчас у нас, к счастью, несмотря на войну, достаточно умеренные. Даже в мирные годы колебания бывали с более высокой амплитудой. Поэтому если бы НБУ хотел и как-то придерживался хоть какой-то курсовой стратегии, то у него сейчас есть все возможности это делать», — отметил экономический эксперт.
В то же время Новак добавил, что из-за так называемого контролируемого плавающего курса трудно спрогнозировать точно, каким в будущем будет курс валют.
«Сейчас НБУ проводит политику так называемого контролируемого плавающего курса, это такая формулировка скорее как философская, чем экономическая, под ним можно объяснить и оправдать и аргументировать все, что угодно. И поддержание стабильности курса, и девальвацию гривны, и ревальвацию, и все что угодно. Контролируемый плавающий курс — это будто бы НБУ контролирует курс, но он все равно формируется плавающим в зависимости от ситуации на рынке. Тогда возникает вопрос: так НБУ будет контролировать, если курс поплывет, или нет?», — объяснил экономический эксперт.
По материалам:
УНН
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