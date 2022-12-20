ЕК выпустит облигации на €80 млрд для финансовой поддержки Украины — Finance.ua
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ЕК выпустит облигации на €80 млрд для финансовой поддержки Украины

Фондовый рынок
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ЕК выпустит облигации на €80 млрд для финансовой поддержки Украины
ЕК выпустит облигации на €80 млрд для финансовой поддержки Украины
Европейская комиссия объявила о решении выпустить долгосрочные облигации ЕС на сумму до €80 млрд в первой половине 2023 года. Цель — финансирование восстановления экономики и поддержки Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ЕК.
Ценные бумаги выпустят в рамках единого подхода к финансированию, который предусматривает выпуск только облигаций ЕС, а не отдельно деноминированных для отдельных программ, таких как временная поддержка для снижения рисков безработицы в чрезвычайных ситуациях (SURE) и макрофинансовая помощь (MFA).
В первой половине следующего года будет финансироваться программа восстановления NextGenerationEU и новая программа макрофинансовой помощи для Украины на €70 млрд и €10 млрд соответственно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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