ЕК выпустит облигации на €80 млрд для финансовой поддержки Украины — Finance.ua

ЕК выпустит облигации на €80 млрд для финансовой поддержки Украины Сегодня 15:46 — Фондовый рынок

ЕК выпустит облигации на €80 млрд для финансовой поддержки Украины

Европейская комиссия объявила о решении выпустить долгосрочные облигации ЕС на сумму до €80 млрд в первой половине 2023 года. Цель — финансирование восстановления экономики и поддержки Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

Ценные бумаги выпустят в рамках единого подхода к финансированию, который предусматривает выпуск только облигаций ЕС, а не отдельно деноминированных для отдельных программ, таких как временная поддержка для снижения рисков безработицы в чрезвычайных ситуациях (SURE) и макрофинансовая помощь (MFA).

В первой половине следующего года будет финансироваться программа восстановления NextGenerationEU и новая программа макрофинансовой помощи для Украины на €70 млрд и €10 млрд соответственно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.