ЕК выпустит облигации на €80 млрд для финансовой поддержки Украины — Finance.ua

ЕК выпустит облигации на €80 млрд для финансовой поддержки Украины
Европейская комиссия объявила о решении выпустить долгосрочные облигации ЕС на сумму до €80 млрд в первой половине 2023 года. Цель — финансирование восстановления экономики и поддержки Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ЕК.
Ценные бумаги выпустят в рамках единого подхода к финансированию, который предусматривает выпуск только облигаций ЕС, а не отдельно деноминированных для отдельных программ, таких как временная поддержка для снижения рисков безработицы в чрезвычайных ситуациях (SURE) и макрофинансовая помощь (MFA).
В первой половине следующего года будет финансироваться программа восстановления NextGenerationEU и новая программа макрофинансовой помощи для Украины на €70 млрд и €10 млрд соответственно.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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