ЕИБ утвердил 668 млн евро экстренной финподдержки Украине — Finance.ua

ЕИБ утвердил 668 млн евро экстренной финподдержки Украине

Сегодня 10:24 — Казна и Политика

Евро

Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на внеочередном заседании в пятницу утвердил экстренную финансовую поддержку для Украины в размере 668 млн евро.

«Этот пакет первичной помощи для разрушенной войной страны гарантируется ЕС в рамках Мандата внешнего кредитования и дополняет другие инициативы, анонсированные институтами ЕС. Он поможет украинским властям удовлетворить самые неотложные финансовые потребности, в частности закупку продовольственных товаров, медикаментов и горючего для граждан», — отмечается в сообщении ЕИБ.

Согласно ему, эта экстренная поддержка будет доступна в течение нескольких дней: ЕИБ перечислит средства, доступные в пределах двух его кредитов, предоставленных ранее с целью поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, а также агросектору Украины.

По словам президента Европейского инвестиционного банка Вернера Хойера, банк ищет пути ускорения предоставления дополнительных 1,3 млрд евро инвестиций.

«Только что условия позволят, мы поможем отстроить то, что будет разрушено в Украине в результате вторжения. Мы также будем принимать меры, чтобы помочь всем пострадавшим странам как в ЕС, так и соседним, справиться с прибытием беженцев из Украины и экономическими потерями, вызванными этой ужасной войной», — добавил он.

Кроме того, совет согласовал продолжение работы ЕИБ по дальнейшим инициативам в рамках экстренного пакета солидарности с Украиной. Среди них, в частности, финансирование потребностей критической инфраструктуры путем перепрофилирования инфраструктурных проектов.

«Эти средства будут доступны очень скоро, как только украинские власти смогут подписать изменения к действующим соглашениям», — уточнило финучреждение.

Другим направлением будет помощь в восстановлении всего, что уничтожила российская армия путем финансирования необходимой новой критической экономической и социальной инфраструктуры, как только начнется восстановление свободной и независимой Украины после войны.

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