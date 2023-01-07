Единоразовая помощь 150 евро украинцам в Италии: как получить — Finance.ua
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Единоразовая помощь 150 евро украинцам в Италии: как получить

Личные финансы
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Единоразовая помощь 150 евро украинцам в Италии: как получить
Единоразовая помощь 150 евро украинцам в Италии: как получить
Украинцы в Италии могут оформить единовременную финансовую помощь в размере 150 евро. Это единовременная выплата, предоставляемая людям с низким доходом.

Кто может рассчитывать на единовременную выплату

Финансовую помощь €150 могут получить те лица, доходы которых не превышают 20 000 евро в год за налоговый период 2021 года. Заявку на выплату могут подать скоординированные и постоянные сотрудники, научные сотрудники, аспиранты со стипендиями, сезонные работники, работники с перерывами и работники сферы развлечений, имеющие требования, указанные в циркуляре INPS No 127 от 16 ноября 2022 года. Выплаты нужно оформить до 31 января 2023 года.
Обратите внимание, что сезонные работники могут оформить заявку, только если они не получали пособия в 150 евро в ноябре 2022 года.

Как подать заявку

Подать заявление можно через онлайн-сервис 150 euro — Domanda. На сайте нужно авторизоваться с помощью своего налогового кода или одной из электронных верификационных систем Италии.
После аутентификации с вашими учетными данными вам нужно будет выбрать категорию, на которую вы собираетесь подать заявку, среди указанных данных.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
visitukraine.today
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