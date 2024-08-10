EcoFlow выпустила шляпу с солнечными батареями, которая заряжает смартфон за 3−4 часа — Finance.ua
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EcoFlow выпустила шляпу с солнечными батареями, которая заряжает смартфон за 3−4 часа

Технологии&Авто
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EcoFlow выпустила шляпу с солнечными батареями, которая заряжает смартфон за 3−4 часа
EcoFlow выпустила шляпу с солнечными батареями, которая заряжает смартфон за 3−4 часа
Шляпа Power Hat от EcoFlow может зарядить смартфон. Головной убор, оснащенный солнечными элементами, полностью заряжает батарею емкостью 4000 мАч за 3−4 часа.
Об этом пишет theverge.
Это, вероятно, может быть полезно во время непринужденного отдыха летом на природе или работы в поле.
EcoFlow выпустила шляпу с солнечными батареями, которая заряжает смартфон за 3−4 часа
Согласно спецификациям, солнечные батареи EcoFlow Power Hat изготовлены из тонкого, гибкого монокристаллического силикона, оснащены «пассивным эмиттером» и контактами сзади. Шляпа предлагает 12 Вт для зарядки через разъемы USB-A и USB-C. Вес устройства — всего 370 грамм.
EcoFlow выпустила шляпу с солнечными батареями, которая заряжает смартфон за 3−4 часа
Power Hat имеет защиту IP65, что означает, что она защищена от пыли и может противостоять струям воды из любого направления (хотя USB-порты вызывают сомнение).
Рекламное видео демонстрирует мужчину, который путешествует по горам и ловит рыбу в реке, не боясь замочить шляпу. Женщина сидит возле столика возле палатки и заряжает смартфон от шляпы, лежащей рядом.
Шляпа стоимостью $129 доступна в двух размерах. Поменьше — в пределах 56−58 см, побольше — 59−61 см. EcoFlow Power Hat будет доступен для предварительного заказа до 31 августа, поставки начнутся в середине сентября.
По материалам:
ITC.ua
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